PFDK'ye sevk edilmişti: Okan Buruk'un oğlunun cezası belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray - Kocaelispor karşılaşmasının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili karar açıklandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'un cezası belli oldu.
Karşılaşma sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Ali Yiğit Buruk'a, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, söz konusu cezanın "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle uygulandığı belirtildi.