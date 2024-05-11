PFDK'den 3 Süper Lig kulübüne ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), verilen cezaları açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3 Süper Lig takımına para cezası verdi.
Federasyondan yapılan açıklamada, kurulun, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Trabzonspor kulüplerine, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları maçlardaki disiplin ihlalleri gerekçesiyle 112'şer bin lira para cezası uyguladığı duyuruldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Temmuzda emekli maaş zammı ne kadar olacak?
- 9. Yargı Paketi taslağı ortaya çıktı!
- 22 yıldır kayıp olan adamın cansız bedenine ulaştı!
- Erdoğan'dan 'öğretmen cinayeti' açıklaması
- Seçimde düğüm çözülüyor
- Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme
- Erbaş gazeteciyi görmemezlikten geldi
- Engin Polat'ın hesabından dikkat çeken maskeli paylaşım
- Ali Koç adaylık için kararını verdi!
- POS'la para toplayanlar dikkat!