PFDK'den Adana Demirspor Antrenörü Muhammed Türkmen'e 1 maç ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor Antrenörü Muhammed Türkmen'e 1 maç men cezası verdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında "ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Adana Demirspor Antrenörü Muhammed Türkmen'e 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağının yanı sıra 58 bin 500 lira para cezası verildi.
Kurul Adana Demirspor Kulübünü aynı karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 300 bin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle ise 168 bin olmak üzere toplam 468 bin lira para cezasına çarptırdı.
Öte yandan kötü tezahürattan dolayı Adanademir Sporlu bazı taraftarların elektronik biletleri de bir sonraki müsabaka için engellendi.
Etiketler: #TFF #PFDK #adana demirspor #Muhammed Türkmen
Spor Haberleri
- Fenerbahçe, yıldız forvet için harekete geçti!
- Juventus'tan Kenan Yıldız açıklaması!
- Miami Heat'ten Los Angeles Lakers'a 41 sayı fark!
- TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarının hakemleri açıklandı!
- Mehmet Türkmen kimdir?
- TFF'den asker selamı için karşı hamle!
- Ünlü gazeteciden flaş Victor Osimhen iddiası!
- Dev derbinin hakemi belli oldu!
- Hüseyin Yücel'den derbi öncesi prim kararı!
- Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul'dan flaş karar!
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı