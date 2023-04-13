PFDK'den Ahmet Nur Çebi'ye ceza!
PFDK, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
PFDK, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
Kurul ayrıca Çebi'ye 66.500 TL de para cezası verdi.
İŞTE AÇIKLAMA:
BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, 10.04.2023 tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 28 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 66.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.
SELAHATTİN BAKİ'YE 21 GÜN CEZA
Öte yandan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ise 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.00 TL para cezası aldı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Savcı bey, geliyorum, bu yazıyı da ekleyin
- Bahçeli'yi rahatsız eden adaylık
- 'Yakalandınız, belgeleri açıklayacağım'
- Hükümetin maaş zammı teklifi belli oldu!
- Devrimcilerden çok sert yanıt!
- TTB Başkanı Fincancı: Asla yalnız yürümeyeceksin!
- Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi
- İBB'ye polis engeli
- Meydanlar 'Erdoğan'a yürü diyor', anketler yolun sonu...
- CHP, ilk 100 günün yol haritasını açıkladı