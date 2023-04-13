PFDK'den Ahmet Nur Çebi'ye ceza!

Yayınlanma: 13.04.2023 - 22:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 22:00

PFDK, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 28 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kurul ayrıca Çebi'ye 66.500 TL de para cezası verdi.

İŞTE AÇIKLAMA:

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, 10.04.2023 tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 28 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 66.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

SELAHATTİN BAKİ'YE 21 GÜN CEZA

Öte yandan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ise 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.00 TL para cezası aldı.