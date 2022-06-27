Galatasaray'dan Arturo Vidal'e yıllık 3 milyon Euro

27 Haziran 2022 Pazartesi, 10:47

Galatasaray'ın orta saha takviyesi için kadrosuna katmaya çalıştığı Arturo Vidal için yaptığı teklifin detayları Şili basınında yer aldı.

İddialara göre Galatasaray'ın Vidal'e, Inter'de kazandığına yakın bir bedeli ödemeye hazır olduğunu ilettiği kaydedildi. Inter'in bonservis talep etmeden yollarını ayırmaya ikna olduğu Vidal'e Galatasaray'ın teklifinin yıllık net 3 milyon Euro olduğu belirtildi.

BOCA JUNIORS'TAN VIDAL AÇIKLAMASI

Öte yandan Arturo Vidal'e talip olduğu bir süredir konuşulan Boca Juniors'tan Şilili oyuncuyla ilgili açıklama geldi.

Boca'da futbolun patronu Juan Roman Riquelme yaptığı açıklamada, "Vidal için bir teklif yapmadık. Yabancı sınırı limitimizle meşgulüz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Şili basını, Vidal'in istediği maaşın Flamengo'ya yüksel geldiğini belirterek bu transferin gerçekleşme ihtimalini zayıf olarak nitelendirdi.