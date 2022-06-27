Galatasaray'da genç isimlere kamp daveti

27 Haziran 2022 Pazartesi, 13:58

Galatasaray altyapısından yetişen Okan Buruk, genç oyuncularla yakından ilgilenecek.

Buruk, Hamza Akman, Metehan Baltacı, Eren Aydın, Emin Bayram, Erkan Süer, Atalay Babacan, Jankat Yılmaz, Baran Aksaka ve Batuhan gibi gençleri Avusturya'ya da götürecek.

Galatasaray'ın yeni sezon kamp çalışmaları 27 Haziran Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlıyor. Sarı-Kırmızılı takım daha sonra 7 Temmuz'da kamp için Avusturya'ya gidecek.