Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'a yenildi!

12.01.2026 10:18:00
AA
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Toronto Raptors'a 116-115 mağlup oldu.

Uzatmaya giden maçta mağlup olan 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, 9 sayı, 5 ribaunt, 2 blok ile oynadı. 76ers'ta Tyrese Maxey, 38 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Raptors'ta maçı 31 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistle tamamlayan Scottie Barnes, uzatma süresinin bitimine 0.8 saniye kala attığı serbest atışla takımını galibiyete taşıdı ve karşılaşmanın skorunu belirledi.

THUNDER'DAN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET

NBA'de üst üste 110. kez 20 sayı barajını geçen Shai Gilgeous-Alexander'ın 29 sayı kaydettiği maçta Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Miami Heat'i 124-112 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Üst üste üç maç kaybeden Heat'in en skorer ismi, 23 sayı atan Andrew Wiggins oldu.

