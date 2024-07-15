Philadelphia 76ers'tan Adem Bona kararı!

Yayınlanma: 15.07.2024 - 15:49

Güncelleme: 15.07.2024 - 15:51

The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre Philadelphia 76ers, Nijerya asıllı Milli oyuncumuz Adem Bona ile 4 yıllık çaylak sözleşmesi imzaladı. Milli oyuncu, toplam sözleşme bedeli ise 8 milyon dolar.

76ers tarafından 2024 NBA Draftı'nda 41. sıradan seçilen Bona, takımın Yaz Ligi'nde oynadığı maçlarla etkileyici performanslar sergilemiş, maç başına 22,7 dakikada 6,3 sayı, 6 ribaund ve 4 blok ortalamalarıyla potansiyelini göstermişti.

21 yaşındaki oyuncu, 76ers'ın stratejik hedefleriyle özellikle uyumlu olan savunma becerisi ve şut bloklama yeteneğiyle dikkat çekti.