NBA'de bir Türk daha: İşte Adem Bona'nın yeni takımı!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Philadelphia 76ers, 2024 yılı NBA Draftı'nda Nijerya asıllı Türk oyuncu Adem Bona'yı seçti.
Nijerya asıllı Türk oyuncu Adem Bona, NBA Draftı'nda 2. tur 41. sırada Philadelphia 76ers tarafından seçildi.
Adem Bona Draft'ın ardından yaptığı açıklamada, "Beni destekleyen çok fazla isim var, arkamda iki ülke var. Ailem burada olmamda çok yardımcı oldu. Takım için her şeyi yapmaya hazırım, sabırsızım. Burada seçilmiş olmak bana kendimi kanıtlayabilmek için bir şans verecek" ifadelerini kullandı.
ADEM BONA KİMDİR?
Ikechukwu Stanley Okoro ya da Türkçe adıyla Adem Bona (d. 28 Mart 2003), pivot pozisyonunda oynayan Nijerya asıllı Türk profesyonel basketbolcu. Pac-12 Konferansı ekiplerinden UCLA Bruins'de kolej basketbolu oynadı ve Pac-12 Sezonun En İyi Beşi ve Pac-12 Yılın Savunma Oyuncusu seçildi.
İLK YILLARI VE KARİYERİ
Bona, Ikechukwu Stanley Okoro olarak Nijerya'nın Lagos kentinde beş çocuğun en küçüğü olarak dünyaya geldi. Orta saha oyuncusu olarak futbol oynayarak büyüdü ancak boyu nedeniyle basketbola geçti. Sık sık sahalarda derme çatma çemberlerle, bazen de topsuz basketbol oynardı. Okoro, yaklaşık bir yıl oynadıktan sonra bir videosu Türk antrenör Türkay Çakıroğlu'nun dikkatini çekti ve Çakıroğlu da İstanbul Basket antrenörü Nevzat Özdemir ile temasa geçti Bona, 13 yaşındayken ailesini geride bırakarak Türkiye'ye taşındı ve kariyerine İstanbul Basket'te başladı. Şubat 2019'da Pınar Karşıyaka'ya transfer oldu ve altyapı seviyesinde yarışmaya devam etti.
30 Ekim 2019'da Pınar Karşıyaka formasıyla ilk profesyonel maçına çıkan Bona, FIBA Europe Cup'ta Donar karşısında alınan 77-57'lik galibiyette bir dakika oynadı. 16 Kasım'da Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) ilk maçına çıktı ve Galatasaray'a karşı alınan 84-55'lik galibiyette iki sayı attı.
BONA'NIN LİSE KARİYERİ
18 Eylül 2020'de Bona, kariyerine Napa, Kaliforniya'daki Prolific Prep'te devam edeceği açıkladı. Bona, önde gelen seçme servislerine göre beş yıldızlı bir oyuncu ve 2022 sınıfının en iyi oyuncularından biridir. 1 Kasım 2021'de, Kentucky'den gelen teklif üzerine UCLA için kolej basketbolu oynamaya karar verdi.
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