Phillip Cocu'dan Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı Phillip Cocu, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunun başında teknik direktörlük yapan ancak alınan sonuçların ardından yolların ayrıldığı Phillip Cocu, Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.
Hollandalı teknik adam, neden PSV'yi bırakıp Fenerbahçe'ye geldiğinde bahsetti.
PSV ile geçen başarılı sezonların ardından neden Fenerbahçe'ye geldiğini açıklayan Cocu, "Aslında yanlış zamanda yanlış seçimdi. 2018'de PSV'de ayrılmama herkes şaşırmıştı. 5 sezondan sonra 6. sezon olabilirdi. Başka bir yerde çalışmanın nasıl olacağını merak ettim. Fenerbahçe'de kupalar için mücadele edeceğimizi düşünmüştüm. PSV'yle kazandığım üç şampiyonluktan sonra bunu istiyordum. Tamamen farklı bir kültürde olmanın zorluğu beni buraya çekti." dedi.
Fenerbahçe'nin UEFA kısıtlamalarıyla boğuştuğunu söyleyen Cocu, "Kulüp UEFA'dan dolayı oyuncu alamıyordu ve karışıklıklar vardı. Başkan yeni seçilmişti. Şimdi bakıyoruz ki UEFA kısıtlamaları kalktı ve yepyeni bir takımla Fenerbahçe yeniden zirvede ama bu karışıklıkları düzeltmeleri 3 yılı aldı." ifadelerini kullandı.
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