Fenerbahçe, Avrupa’da aldığı yenilgi sonrası toparlanma arayışında
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Olimpiakos konuk etti. Fenerbahçe, Yunan ekibine yenilerek gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 1 puanda kaldı.
Olympiakos maçı F.Bahçe adına kötü geçti. Beraberlik aranırken yenen ikinci gol her şeyi altüst etti. Kaleci Altay’ın kurtadığı birkaç top olmasa hezimet yaşanabilirdi. Daha önce de ifade ettiğim gibi Kadıköy’ün ağırlığı artık yok. 3 puan önemli kayıp. Yunan ekibi puanını 6’ya yükseltti, F.Bahçe 1 puanda kaldı. Bu yenilgiyle beraber Kadıköy’de sekiz yıl sonra bir ilk daha yaşandı. Sarı-Lacivertliler Avrupa’da iç sahada en son 2013’te Arsenal’e üç farklı yenilmişti.
Takım deplasmanlarda iyi, iç sahalarda etkili olamıyor. Teknik direktör Vitor Pereira yenilgi sonrası sorumluluğu üzerine almış olsa da sahadaki futbolcuların da bir o kadar kabahati var. Gustavo, Mert Hakan ıslıklandı. Neden? Kötü oynadıkları için. Taraftar her zaman haklıdır. Yarın Pelkas da ıslıklanırsa kimse şaşırmasın. Mesut gripti oynamadı. Kasımpaşa maçında da oynamasın. Yıllarca sol bekte görev yapmış Novak sağ bekte randıman veremez. Boşuna ısrar edilmesin. B planı varsa hayata geçirilmeli. Üç hatadan üç gol yendi. Avrupa maçında bu hatalar yapılmamalı. Telafisi zordur. F.Bahçe bundan sonraki maçlarda alacağı neticelerle grup ikincisi olup tur atlar mı, yoksa üçüncü sırayı alıp Konferans Ligi’ne mi devam eder orası belli değil. Şahsi fikrim gruptan ikinci çıkacağı yönünde. Pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçından sonra verilecek milli ara hem Pereira’nın hem de Sarı-Lacivertlilerin geleceğini belirleyecek.
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