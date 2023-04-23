Phoenix Suns, Batı Konferansı yarı finaline bir adım uzaklıkta

Phoenix Suns, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk tur 4. maçında deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı 112-100 mağlup ederek seriyi 3-1'e taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2023 - 09:44
Phoenix Suns, Batı Konferansı yarı finaline bir adım uzaklıkta
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NBA Batı Konferansı play-off ilk tur 4. maçında Los Angeles Clippers ile Phoenix Suns karşı karşıya geldi. Los Angeles Cryptocom Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Suns, 112-100'lük skorla kazandı.

Dengede başlayan mücadelenin ilk çeyreğinin son bölümünde Clippers, üstünlüğü aldı ve 30-23 önde geçti. İkinci çeyrekte farkı bir anda 34-23'e getiren Clippers, çeyreğin ortasında Suns'ın geri dönüşüne engel olamadı. 40-40'ta skoru eşitleyen Suns, ardından serisini sürdürdü ve skoru bir ara 46-40'a kadar getirdi. Suns, devreye ise 48-47 önde gitti.

SUNS SERİ YAKALADI

İkinci yarıya hızlı başlayan yine Clippers oldu. Skoru 58-50'ye getiren Clippers, çeyreğin ortasında bir kez daha Suns'ın seri yakalamasına engel olamadı. Suns, skor bulmakta zorlanmadığı bölümün ardından son çeyreğe 83-78 önde girdi. Clippers, geri dönmek için çabalasa da Suns, yakaladığı serilerle maçı farkla kazandı.

Clippers'ta Russell Westbrook, 29 şutta 37 sayı üretmeyi başardı.

Suns'ta ise Kevin Durant 31 sayı 11 ribaund, Devin Booker 30 sayı 9 ribaund 7 asist, Chris Paul 19 sayı 9 asist, DeAndre Ayton ise 15 sayı ve 13 ribaund ile yıldızlaştı.

Bu galibiyetin ardından Suns, Clippers karşısında seriyi 3-1'e getirdi.


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