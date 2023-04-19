NBA'de Domantas Sabonis'in göğsüne basan Draymond Green'in cezası belli oldu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan Sacramento Kings - Golden State Warriors karşılaşmasında rakibi Domantas Sabonis'in göğsüne basan Draymond Green'in cezası açıklandı.
Golden State Warriors forveti Draymond Green'in, Sacramento Kings yıldızı Domantas Sabonis'in göğsüne basması sebebiyle play-off ilk turunun 3. maçı için uzaklaştırma cezası aldığı bildirildi.
NBA yönetimi, Kings'e karşı serinin 2. maçında Sabonis'in göğsüne agresif bir şekilde basan Green'e perşembe günü oynanacak 3. maç için uzaklaştırma cezası verdi.
GEÇMİŞİNDEKİ EYLEMLER ETKİLİ OLDU
Green, pazartesi günü oynanan maçın bitimine 7 dakika kala sportmenlik dışı faul alarak oyundan atılmış, Sabonis ise Green'in ayak bileğini tuttuğu için teknik faul almıştı. Sacramento karşılaşmayı 114-106 kazanarak seride 2-0 üstünlüğü ele geçirmişti.
NBA yönetimi, Green'e uzaklaştırma cezası verme kararının kısmen "sportmenlik dışı eylemler geçmişinden" kaynaklandığını belirtti.
Green, Litvanyalı basketbolcunu bacağını tuttuğunda sağ ayak bileğinin sakatlandığına inandığı için röntgen çekilmesini istemişti. Sabonis'in ise maçtan sonra göğüs kemiğine çektirdiği röntgen sonuçları negatif çıkmıştı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Aynı masalı dinleyeceksiniz...
- Peker'in avukatı canlı yayında açıkladı
- Gökhan Zan'dan 'Hatay' sözü
- Organize ‘cennet’ aldatması
- Her hissettikleri gerçekleşen 4 burç
- Akşener ilk kez konuştu
- Erdoğan: Ne kadar imansız, kitapsız komünist varsa TV'de
- Selahattin Demirtaş'tan esprili Özgür Demirtaş paylaşımı
- İBB'nin kaçak kafe yıkımında skandal görüntü
- YSK'den 'Millet İttifakı' kararı