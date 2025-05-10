Piatek, bu sezon 3. kez penaltıdan faydalanamadı
RAMS Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek, bu sezon 3. kez penaltıdan faydalanamadı.
RAMS Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek, bu sezon üçüncü kez penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Piatek'in kullandığı penaltı atışında kaleci Dominik Livakovic, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol ederek gole izin vermedi.
Polonyalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldukları ve Atakaş Hatayspor'u 4-2 yendikleri müsabakalarda da penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Krzysztof Piatek, turuncu-lacivertli formayla geçen sezon Kayserispor'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmada da penaltı kaçırmıştı.
Spor Haberleri
- Arda'nın mektubu, okuduğu okulun öğrencilerine dağıtıldı
- Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
- Anlaşma tamam! Lig bitiminde imzalar atılacak...
- Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yarın yapılacak
- Nuggets, Thunder'ı uzatmada yenerek 2-1 öne geçti
- Transfer dönemi ne zaman başlıyor?
- Çağdaş Atan'dan hakem tepkisi!
- Wolfsburg, Hoffenheim ile yenişemedi!
- Mersinspor tek sayı farkla galip!
- Göksel Gümüşdağ'dan hakem tepkisi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çok yakın zamanda...'
- Tazminatını isteyen işçiye öldüren darp!
- 'Bu suskunluk teslimiyettir!'
- 'Hazırlanın, büyük bir yolculuğa çıkıyoruz'
- Gülseren Budayıcıoğlu'ndan 'Kral Kaybederse' itirafı
- Ordu sözcüsünden tüyler ürperten uyarı!
- Pakistan 300-400 Türk İHA'sıyla 36 hedefi vurdu
- Suikast girişimini 'ilk kez' açıkladı
- DEM'den 'yeni bir sayfa açılıyor' mesajı
- Mimarlar Odası’nın açtığı üç davada karar çıktı!