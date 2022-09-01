Pierre-Emerick Aubameyang, Chelsea'ya transfer oldu

İngiltere Premier Lig'den takımlarından Chelsea, Barcelona'dan Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferini bitirdi.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 23:40
Pierre-Emerick Aubameyang, Chelsea'ya transfer oldu
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İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Barcelona'dan Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferi için anlaşma sağladı.

Daha önce Arsenal forma giyen 33 yaşındaki Gabonlu golcü, İngiltere'ye gelmesinin ardından "Geri döndüm" açıklaması yaptı.

Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Pierre-Emerick Aubameyang geçen sezon Barcelona'da 38 maça çıkarken, 20 gollük performans sergiledi.


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