Pierre-Emerick Aubameyang, Chelsea'ya transfer oldu
İngiltere Premier Lig'den takımlarından Chelsea, Barcelona'dan Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferini bitirdi.
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Barcelona'dan Pierre-Emerick Aubameyang'ın transferi için anlaşma sağladı.
Daha önce Arsenal forma giyen 33 yaşındaki Gabonlu golcü, İngiltere'ye gelmesinin ardından "Geri döndüm" açıklaması yaptı.
Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Pierre-Emerick Aubameyang geçen sezon Barcelona'da 38 maça çıkarken, 20 gollük performans sergiledi.
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