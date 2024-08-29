Pilar Marie Victoria Lopez kimdir? Nilüfer Belediyespor’un oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez neden öldü?

Nilüfer Belediyespor’un Porto Rikolu oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez hayatını kaybetti. 29 yaşındaki voleybolcunun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Peki, Pilar Marie Victoria Lopez kimdir? Nilüfer Belediyespor’un oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez neden öldü?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 19:06
Pilar Marie Victoria Lopez kimdir? Nilüfer Belediyespor’un oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez neden öldü?
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Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'un yeni transferi 29 yaşındaki Porto Rikolu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez hayatını kaybetti. Peki, Pilar Marie Victoria Lopez  kimdir? Nilüfer Belediyespor’un oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez neden öldü?

PİLAR MARİE VİCTORİA LOPEZ KİMDİR?

11 Ekim 1995 tarihinde dünyaya gelen Pilar Marie Victoria Lopez, geçtiğimiz sezon Fransa’nın Beziers Volley takımından Nilüfer Belediyespor’a transfer olmuştu. Lopez, Porto Riko Milli Takımı’nda da forma giyiyordu.

PİLAR MARİE VİCTORİA LOPEZ NEDEN ÖLDÜ?

Sporcudan haber alamayan kulüp yetkilileri, Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesindeki evine gittiğinde Victoria'nın öldüğünü belirledi.

Oyuncunun kesin ölüm sebebine ilişkin otopsi raporu bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Victoria'nın ani ve beklenmedik ölümüyle derin bir üzüntü yaşadıkları aktarıldı.

Sporcunun ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturmanın başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Henüz genç yaşında, hem sporculuğu hem de karakteriyle örnek bir isim olan Pilar Marie Victoria'nın ani kaybı, hepimizi derinden sarsmıştır. Kendisiyle çalışma fırsatı bulduğumuz kısa süre içinde, takımımıza ve camiamıza olan katkılarını her zaman hatırlayacağız. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, 29 yaşındaki sporcumuzun kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesinden ardından belirlenecektir."


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