Yayınlanma: 29.08.2024 - 17:16

Güncelleme: 29.08.2024 - 17:16

Milli para tekvandocumuz Nurcihan Ekinci, Hindistanlı rakibini 19-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Peki, Nurcihan Ekinci kimdir? Tekvandocu Nurcihan Ekinci kaç yaşında, nereli?

NURCİHAN EKİNCİ GÜL KİMDİR?

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan Nurcihan Ekinci Gül, çocuk yaşta yüksekten düşerek sol kolunu kaybetti. 2013 yılında okul öğretmeninin teşvikiyle taekwondo sporuna başlamış ve bu alanda büyük başarılara imza atmıştır. Elazığ'daki Fırat Üniversitesi'nde öğrenci olan Ekinci, aynı zamanda Türkiye milli kickboks takımının da bir üyesidir.

Nurcihan Ekinci Gül, Türkiye'nin Para Taekwondo arenasında önemli bir isimdir. 2021 yılında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Para Taekwondo Şampiyonası'nda bronze madalya kazanarak dikkat çekti. 9. Dünya Para Taekwondo Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti. 2022 yılında, Birleşik Krallık’ın Manchester kentinde yapılan Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 2023 Avrupa Para Şampiyonası'nda ise gümüş madalya ile ödüllendirildi.

Bitlisli milli sporcu, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda kadınlar K44 47 kilo kategorisinde son 16 turunda Hindistanlı rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi.