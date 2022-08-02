Pınar Akyol, Kolombiya'da finale kaldı
Milli sporcu Pınar Akyol, Kolombiya'daki Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar gülle atmadan finale yükseldi.
Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası başladı.
Şampiyonanın ilk gününde 3 milli sporcu yarıştı. Kadınlar gülle atmada mücadele eden geçen yılın dünya ikincisi Pınar Akyol, 15.77'lik derecesiyle serisinde ikinci oldu ve finale kaldı.
Organizasyonda kadınlar 800 metre seçmelerinde yarışan ve serisinde 2.05.37 ile ikinci sırayı alan Dilek Koçak, yarı finale yükseldi.
Şampiyonada 3 bin metre su engellide 10:55.87 ile genel sıralamada 18. olan Pelinsu Şahin, finale yükselemedi.
Türkiye'nin 10 atletle katıldığı şampiyona, 6 Ağustos'ta sona erecek.
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