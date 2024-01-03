Pınar Karşıyaka avantajı kaptı
FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In ilk maçında Pınar Karşıyaka evinde, Breogan'ı 89-85 mağlup etti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in ilk maçında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği İspanyol ekibi Rio Breogan'ı 89-85 yendi. İki galibiyete ulaşacak ekibin son 16 turuna kalacağı eşleşmede ikinci karşılaşma 10 Ocak Çarşamba günü İspanya'da oynanacak.
İlk 3 dakikasını Pınar Karşıyaka'nın 7-3 önde geçtiği müsabakada üstünlüğü ele geçiren konuk ekip, son 2 dakikaya 18-14 önde girdi. Hilliard ve Martin'le etkili olan Pınar Karşıyaka periyodu 24-20 üstün tamamladı.
İkinci periyoda üst üste basketlerle başlayan Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 10 sayı farkla 34-24 önde geçti. Etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka soyunma odasına 52-39 üstün gitti.
Üçüncü periyodun başında 3 sayılık basketlerle etkili olmayan çalışan rakibi karşısında üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 64-55 önde geçti. Pınar Karşıyaka, periyodu 73-62 üstün tamamladı.
Konuk takımın 5-0'lık seriyle başladığı dördüncü periyodun son 5 dakikasına Pınar Karşıyaka, 78-70 önde girdi. Yeşil-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 89-85 galip ayrıldı.
Karşıyakalı taraftarlar, karşılaşma başladıktan sonra İstiklal Marşı okumaya başladı. İstiklal Marşı tamamlanana kadar müsabaka durdu.
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