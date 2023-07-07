Pınar Karşıyaka, Delgado ile yola devam etmeyecek

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Angel Delgado ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2023 - 01:33
Pınar Karşıyaka, Delgado ile yola devam etmeyecek
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Dominikli Angel Delgado için teşekkür mesajı yayımladı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunda kadromuzda yer alan Angel Delgado'ya Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.


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