Pınar Karşıyaka, Delgado ile yola devam etmeyecek
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Angel Delgado ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Dominikli Angel Delgado için teşekkür mesajı yayımladı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunda kadromuzda yer alan Angel Delgado'ya Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
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