Pınar Karşıyaka deplasmanda mağlup oldu

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde UNAHOTELS Reggio Emilia'ya 74-70 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2022 Çarşamba, 08:08
Pınar Karşıyaka deplasmanda mağlup oldu
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FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İtalya'nın UNAHOTELS Reggio Emilia takımına 74-70 yenildi.

Giulio Bigi Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya istediğini gibi başlamayan Pınar Karşıyaka, ilk çeyreği 19-13 geride bitirdi.

İzmir temsilcisi, ikinci periyotta savunma ve hücumda toparlansa da soyunma odasına 35-33 geride gitti.

Üçüncü çeyreği de 57-53 geride bitiren Pınar Karşıyaka, maçı 74-70 kaybetti.


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