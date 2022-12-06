Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Telekom Baskets Bonn'u konuk edecek
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, yarın Telekom Baskets Bonn'u konuk edecek.
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında Pınar Karşıyaka, 7 Aralık Çarşamba günü Alman ekibi Telekom Baskets Bonn'u ağırlayacak.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Pınar Karşıyaka-Telekom Baskets Bonn maçı saat 20.00'de başlayacak. Bu sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 2 iç saha maçını cezası nedeniyle seyircisiz oynayan Pınar Karşıyaka, yarın Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez taraftarının karşısına çıkacak.
Yeşil-kırmızılı ekip Almanya'daki maçta rakibine 83-71 yenilmişti.
B GRUBU
B Grubu'nda İlk 4 maçın ardından Pınar Karşıyaka averajla 2. sırada yer alıyor.
Grubun diğer maçında Yunan ekibi AEK, İtalyan temsilcisi UNAHOTELS Reggio Emilia'yı konuk edecek. Lider takımın doğrudan son 16 turu grup aşamasına kalacağı grubu ikinci ve üçüncü bitirenler play-in müsabakasına çıkacak.
Yeşil-kırmızılı ekip, yarın yenildiği takdirde liderlik şansını kaybedecek.
Grupta beşinci maçlar öncesinde puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
|1. Telekom Baskets Bonn
|4
|3
|1
|320
|297
|7
|2. Pınar Karşıyaka
|4
|2
|2
|315
|321
|6
|3. UNAHOTELS Reggio Emilia
|4
|2
|2
|311
|321
|6
|4. AEK
|4
|1
|3
|310
|317
|5
AVRUPA'DA 20 BİNİNCİ SAYI GELEBİLİR
Avrupa kupalarında 252. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 251 müsabakada 135 galibiyet, 114 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Bu karşılaşmalarda 19 bin 950 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip yarın 50 sayı daha bulduğu takdirde 20 bin sayı barajını geride bırakacak.
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