Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Ekmas, Basketbol Süper Ligi play-off turu çeyrek final ilk maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

AA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:56
Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas İzmir'de karşılaşacak.

PINAR KARŞIYAKA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

PINAR KARŞIYAKA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç 17 Mayıs Cuma günü İstanbul'da, gerekirse üçüncü ve son karşılaşma ise 19 Mayıs Pazar günü İzmir'de oynanacak.

Galatasaray’la play-off’ta 7. kez rakip olan Pınar Karşıyaka, 1983-1984 ve şampiyon olduğu 1986-1987 finalinde Galatasaray'ı saf dışı bıraktı. Yeşil-kırmızılı ekip, 1994-1995, 1995-1996, 2012-2013 ve 2015-2016'da ise rakibini geçemedi.


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