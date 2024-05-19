Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas maçında olay
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Play-Off üçüncü maçında Galatasaray Ekmaslı oyuncu Buğrahan Tuncer'in hareketi sonrasında olay çıktı ve Galatasaray soyunma odasına gitti.
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Play-Off üçüncü maçında Galatasaray Ekmas deplasmanda Pınar Karşıyaka'ya 97-82 mağlup oldu ve elendi.
Pınar Karşıyaka'nın yarı finaldeki rakibi Anadolu Efes oldu.
OLAY ÇIKTI
Galatasaray Ekmas'ın oyuncusu Buğrahan Tuncer 5. faul ile oyun dışı kaldıktan sonra tribünlere hareket çekti. Bu hareketin sonrasında ise tribünler Buğrahan Tuncer'e büyük tepki gösterdi.
Karşıyaka taraftarı sahaya yabancı madde atarken iki takım da soyunma odasına gitti. Takımların soyunma odasına güvenlik güçleri kalkanı altında girdiği anlarda sahaya yabancı madde atılmaya devam etti.
Yabancı madde atan taraftarlar salondan çıkarılınca karşılaşma tekrardan hareketlendi.
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