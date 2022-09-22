Pınar Karşıyaka, Mindaugas Kuzminskas'ı transfer etti

Pınar Karşıyaka, 32 yaşındaki Litvanyalı uzun forvet Mindaugas Kuzminskas’ı kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2022 Perşembe, 09:10
Pınar Karşıyaka, Mindaugas Kuzminskas'ı transfer etti
Abone Ol google-news

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Litvanyalı kısa forvet Mindaugas Kuzminskas'la anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Pınar Karşıyaka’mıza hoş geldin Mindaugas Kuzminskas. Geçtiğimiz sezon Zenit Saint Petersburg’da oynayan Mindaugas Kuzminskas Pınar Karşıyaka’mızda." ifadelerine yer verildi.


pınar karşıyaka Mindaugas Kuzminskas Basketbol Süper Ligi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler