Pınar Karşıyaka Pınar Cup'ı mutlu bitirdi!
Pınar Karşıyaka evinde organize ettiği turnuvanın son maçında Prometey'i 89-84 yendi.
İzmir'de düzenlenen Pınar Cup 2023 basketbol turnuvasının son maçında Pınar Karşıyaka, Ukrayna ekibi Prometey'i 89-84 yendi.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 26-12 üstün tamamlayan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 43-32 önde gitti. Son periyoda da 68-53 galip durumda giren Pınar Karşıyaka, müsabakayı 89-84 kazandı.
Pınar Karşıyaka ve Prometey'in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yer aldığı turnuvayı tüm takımlar birer galibiyet ve birer mağlubiyetle tamamladı.
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