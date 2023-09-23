Pınar Karşıyaka Pınar Cup'ı mutlu bitirdi!

Pınar Karşıyaka evinde organize ettiği turnuvanın son maçında Prometey'i 89-84 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2023 - 18:57
Pınar Karşıyaka Pınar Cup'ı mutlu bitirdi!
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İzmir'de düzenlenen Pınar Cup 2023 basketbol turnuvasının son maçında Pınar Karşıyaka, Ukrayna ekibi Prometey'i 89-84 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 26-12 üstün tamamlayan Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 43-32 önde gitti. Son periyoda da 68-53 galip durumda giren Pınar Karşıyaka, müsabakayı 89-84 kazandı.

Pınar Karşıyaka ve Prometey'in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yer aldığı turnuvayı tüm takımlar birer galibiyet ve birer mağlubiyetle tamamladı.


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