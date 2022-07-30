Pınar Karşıyaka, Skyler Flatten'ı transfer etti
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Skyler Flatten'ı transfer etti.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li Skyler Flatten'ı kadrosuna dahil etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezon İsveç Basketbol Ligi ekiplerinden Boras Basket'te oynayan Skyler Flatten'la sözleşme imzalandığı bildirildi.
27 yaşındaki şutör guard, geçen yıl 15,3 sayı, 2,7 ribaund ve 1,4 asist ortalamaları ile oynamıştı.
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