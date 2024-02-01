Pınar Karşıyaka, Son 16'da ikinci maçında da mağlup

Yayınlanma: 01.02.2024 - 01:31

Güncelleme: 01.02.2024 - 01:31

Basketbol Şampiyonlar Ligi K Grubu'nda yer alan Pınar Karşıyaka Erkek Takımı, son 16 turu ikinci haftasında İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibine 83-74 yenildi.

Pınar Karşıyaka, Hapoel Bank Yahav ekibiyle Sırbistan'da karşı karşıya geldi.

Maçın ilk çeyreği 25-23 Hapoel Bank Yahav'ın üstünlüğüyle tamamlanırken, Pınar Karşıyaka soyunma odasına da 50-43 geride gitti.

Üçüncü çeyrekte de farkı eritemeyen ve üçüncü çeyrekte rakibinin 65-57 üstünlüğüne engel olamayan Pınar Karşıyaka, maçtan da 83-74 mağlup ayrıldı.

Pınar Karşıyaka, bu sonuçla grubundaki ikinci yenilgisini yaşadı.