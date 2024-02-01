Pınar Karşıyaka, Son 16'da ikinci maçında da mağlup

Basketbol Şampiyonlar Ligi K Grubu'nda yer alan Pınar Karşıyaka Erkek Takımı, son 16 turu ikinci haftasında Hapoel Bank Yahav'a 83-74 yenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 01:31
Pınar Karşıyaka, Son 16'da ikinci maçında da mağlup
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Basketbol Şampiyonlar Ligi K Grubu'nda yer alan Pınar Karşıyaka Erkek Takımı, son 16 turu ikinci haftasında İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibine 83-74 yenildi.

Pınar Karşıyaka, Hapoel Bank Yahav ekibiyle Sırbistan'da karşı karşıya geldi.

Maçın ilk çeyreği 25-23 Hapoel Bank Yahav'ın üstünlüğüyle tamamlanırken, Pınar Karşıyaka soyunma odasına da 50-43 geride gitti.

Üçüncü çeyrekte de farkı eritemeyen ve üçüncü çeyrekte rakibinin 65-57 üstünlüğüne engel olamayan Pınar Karşıyaka, maçtan da 83-74 mağlup ayrıldı.

Pınar Karşıyaka, bu sonuçla grubundaki ikinci yenilgisini yaşadı.


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