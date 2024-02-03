Pınar Karşıyaka, Türk Telekom deplasmanından galip çıktı

Yayınlanma: 03.02.2024 - 21:42

Güncelleme: 03.02.2024 - 21:42

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Pınar Karşıyaka, konuk olduğu Türk Telekom'u 81-70 yendi.

Takımlar, sahaya "6 Şubat 2023 Kalplerimiz deprem bölgesinde atıyor" yazılı pankartla çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için maç öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İki ekibin de düşük şut yüzdesiyle oynadığı ilk çeyrek, Pınar Karşıyaka'nın 13-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

McCollum'un 2. periyodun son bölümündeki sayılarıyla farkı açan Pınar Karşıyaka, dış şutlardaki başarısızlığı ve top kayıpları yüzünden oyun ritmini bulamayan rakibi karşısında ilk yarıyı 33-25 önde kapattı.

Palmer'ın yaptığı 2 blokla ateşlediği başkent ekibi, Wallace ve Jones'un basketleriyle 3. çeyreğin bitimine 2 dakika kala skoru eşitledi (44-44). Fakat McCollum ve Jaylon Brown, attığı kritik basketlerle Pınar Karşıyaka'nın son 10 dakikaya 54-47 önde girmesini sağladı.

Son periyodda Türk Telekom'un farkı iki hücuma kadar düşürdüğü anlar oldu ancak Pınar Karşıyaka'da devreye giren Jaylon Brown ve Vitto Brown, farkın kapanmasına izin vermedi. Böylece Pınar Karşıyaka sahadan 81-70 galip ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Erhan Gürsel

Türk Telekom: İsmail Cem Ulusoy 4, Wallace 15, Palmer 11, Yiğitcan Saybir 8, Enoch 9, Troy Selim Şav, Brandon Brown 3, Okben Ulubay 5, Jones 15

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 8, Jaylon Brown 13, Martin 7, Vitto Brown 16, Carey 12, Furkan Haltalı 4, McCollum 21 , Thomas Akyazılı

1. Periyot: 12-13

Devre: 25-33

3. Periyot: 47-54