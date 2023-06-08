Pınar Karşıyaka - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Pınar Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off turu yarı final üçüncü maçında kendi evinde Türk Telekom'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor.
Ufuk Sarıca yönetimindeki Pınar Karşıyaka, kendi evinde Erdem Can'ın takımı Türk Telekom'u konuk edecek.
PINAR KARŞIYAKA - TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA?
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
PINAR KARŞIYAKA - TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
3 galibiyet elde eden takımın finale yükseleceği eşleşmede durum 1-1.
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