Pınar Karşıyaka - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pınar Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off turu yarı final üçüncü maçında kendi evinde Türk Telekom'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2023 - 10:24
Pınar Karşıyaka - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı devam ediyor.

Ufuk Sarıca yönetimindeki Pınar Karşıyaka, kendi evinde Erdem Can'ın takımı Türk Telekom'u konuk edecek.

PINAR KARŞIYAKA - TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA?

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

PINAR KARŞIYAKA - TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

3 galibiyet elde eden takımın finale yükseleceği eşleşmede durum 1-1.


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