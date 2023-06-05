Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Türk Telekom sahasında 6 Haziran Salı günü Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak.

AA
Yayınlanma: 05.06.2023 - 10:30
Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak
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Basketbol Süper Ligi play-off yarı final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 

Play-off yarı final serisinin ikinci maçında Türk Telekom, 6 Haziran Salı günü Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İZMİR'E AVANTAJLI GİTMEK İSTİYOR

İlk maçta konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 98-94 yenen Türk Telekom, ikinci müsabakayı da kazanarak İzmir'e avantajlı gitmeyi istiyor.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği eşleşmede, üçüncü karşılaşma 8 Haziran Perşembe günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda oynanacak.


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