Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak
Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Türk Telekom sahasında 6 Haziran Salı günü Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak.
Basketbol Süper Ligi play-off yarı final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.
Play-off yarı final serisinin ikinci maçında Türk Telekom, 6 Haziran Salı günü Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
İZMİR'E AVANTAJLI GİTMEK İSTİYOR
İlk maçta konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 98-94 yenen Türk Telekom, ikinci müsabakayı da kazanarak İzmir'e avantajlı gitmeyi istiyor.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği eşleşmede, üçüncü karşılaşma 8 Haziran Perşembe günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda oynanacak.
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