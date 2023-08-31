Pınar Karşıyaka, Vernon Carey'i transfer etti

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Vernon Carey'i transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 03:14
Pınar Karşıyaka, Vernon Carey'i transfer etti
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Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li pivot Vernon Carey Jr'la anlaştı. Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Carey'le sözleşme imzalandığı bildirildi.

2020'de Charlotte Hornets tarafından draft edilen 22 yaşındaki Carey, NBA'de Washington Wizards NBA G-Lig'de de Greensboro Swarm ve Capital City Go-Go takımlarında yer aldı.


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