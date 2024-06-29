Pınar Karşıyaka'dan kadroya iki takviye!

Basketbol Süper Ligi ekibi Pınar Karşıyaka, Muhsin Yaşar ve Daron Russell'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 09:43
Pınar Karşıyaka'dan kadroya iki takviye!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Muhsin Yaşar ve Daron Russell'ı transfer etti.

Pınar Karşıyaka'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muhsin Yaşar, Pınar Karşıyaka'mızda. Muhsin Yaşar, daha önce TOFAŞ, Gaziantep Basketbol ve son olarak Darüşşafaka'da forma giymişti" denildi.

Daron Russell transferini de duyuran Pınar Karşıyaka, Maryland Üniversitesi çıkışlı olan ABD'li oyuncunun daha önce KK Mornar (Karadağ), Galatasaray ve son olarak Manisa Büyükşehir Belediyespor'da forma giydiğini anımsattı.


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