Pınar Karşıyaka iç transferde mutlu sona yakın
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Pınar Karşıyaka yıldız oyuncusu Errick McCollum'la sözleşme uzatıyor.
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer görüşmelerini sürdüren Pınar Karşıyaka, yıldız oyuncusu Errick McCollum'la kesin olarak anlaşma sağladı.
Son 2 sezondur yeşil-kırmızılı formayı giyen 36 yaşındaki guardın imzası bekleniyor. Karşıyaka iç transferde Vitto Brown'la ise görüşmelerini sürdürüyor. McCollum geçen sezon Pınar Karşıyaka'da Süper Lig'de 19.8 sayı, 3 ribaund, 5.8 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 15.4 sayı, 2.5 ribaund, 4.3 asist ortalamaları tutturmuştu.
Pınar Karşıyaka, dış transfer ise listesindeki Bahçeşehir Koleji'nden uzun Jerry Boutsiele, Darüşşafaka'dan pivot Muhsin Yaşar ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan guard Darun Fatts Russell'la imza aşamasında.
Spor Haberleri
- Galatasaray Divan Kurulu'nda tartışma!
- İtalyan devinden Fenerbahçeli yıldıza kanca!
- Filenin Sultanları'nın olimpiyat fikstürü belli oldu!
- Pınar Karşıyaka iç transferde mutlu sona yakın
- Kızılyıldız, Mike Daum'u kadrosuna kattı
- NBA Draftı'nda bir Türk daha!
- Gürsel Dedeoğlu, Halter Federasyonu başkanlığına aday!
- Alex de Souza'nın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında!
- Dursun Özbek'ten flaş açıklama!
- Nicolo Zaniolo transferde tercihini yaptı!
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li başkan isim isim açıklayarak istifa etti!
- Cemaatten daire başkanlığına...
- 'Bu iftira iyi oldu'
- Asgari ücret ve emeklilere refah payı açıklaması
- 1128 yıl hapis cezası alıp nasıl tahliye olursunuz?
- Muhabir 'Beren Saat' videosunun ayrıntılarını paylaştı!
- Bu karar araç fiyatlarını etkileyecek!
- Can Kıraç hayatını kaybetti
- 'Liderimize karşı haddini aşmaya kalkanlar...'
- 'Normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor'