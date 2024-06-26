Pınar Karşıyaka iç transferde mutlu sona yakın

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Pınar Karşıyaka yıldız oyuncusu Errick McCollum'la sözleşme uzatıyor.

DHA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 16:00
Pınar Karşıyaka iç transferde mutlu sona yakın
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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer görüşmelerini sürdüren Pınar Karşıyaka, yıldız oyuncusu Errick McCollum'la kesin olarak anlaşma sağladı.

Son 2 sezondur yeşil-kırmızılı formayı giyen 36 yaşındaki guardın imzası bekleniyor. Karşıyaka iç transferde Vitto Brown'la ise görüşmelerini sürdürüyor. McCollum geçen sezon Pınar Karşıyaka'da Süper Lig'de 19.8 sayı, 3 ribaund, 5.8 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 15.4 sayı, 2.5 ribaund, 4.3 asist ortalamaları tutturmuştu.

Pınar Karşıyaka, dış transfer ise listesindeki Bahçeşehir Koleji'nden uzun Jerry Boutsiele, Darüşşafaka'dan pivot Muhsin Yaşar ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan guard Darun Fatts Russell'la imza aşamasında.


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