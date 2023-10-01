Pınar Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Pınar Karşıyaka'nın Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki son rakibi Fransız SIG Strasbourg oldu.

AA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 09:29
Pınar Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
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Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın üçüncü ve son rakibi Fransa'dan SIG Strasbourg oldu.

Belçika'dan Filou Oostende ve Almanya'dan EWE Baskets Oldenburg ile mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın son rakibi Antalya'daki eleme maçlarında belirlendi.

İLK MAÇ 17 EKİM'DE

Grup finalinde İspanyol ekibi Monbus Obradoiro'yu 82-78 yenen SIG Strasbourg E Grubu'nda mücadele etmeye hak kazandı.

Pınar Karşıyaka, organizasyondaki ilk maçında 17 Ekim Salı günü Filou Oostende'yi konuk edecek.


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