Play-off için son iki bilet: Miami Heat, Chicago Bulls'u deplasmanda devirdi!
NBA'de Miami Heat Chicago Bulls'u, Dallas Mavericks ise Sacramento Kings'i mağlup ederek play-in'de son maçlara kaldı. Heat play-off için Atlanta Hawks'la, Mavericks ise Memphis Grizzlies'le karşı karşıya gelecek.
NBA play-in turunda iki maç oynandı.
Miami Heat, Chicago Bulls'u 109-90 mağlup ederek play-off'a bir adım daha yaklaştı.
Chicago'daki United Center'da oynanan müsabakada Tyler Herro 38 sayı, Andrew Wiggins 20 sayı ve 9 ribaunt, Bam Adebayo da 15 sayı ve 12 ribauntla Miami Heat'in galibiyetine katkı sağladı.
Bulls'ta Josh Giddey'in 25 sayı ve 10 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.
Miami Heat, Doğu Konferansı'nda bir sonraki play-in maçında Atlanta Hawks ile karşı karşıya gelecek ve kazanan taraf, play-off turunda Cleveland Cavaliers'ın rakibi olacak.
DALLAS DEPLASMANDA KAZANDI
NBA'de gecenin bir diğer play-in turu maçında Dallas Mavericks, Sacramento Kings'i 120-106 yendi.
Mavericks'te Anthony Davis 27 sayı ve 9 ribaunt, Klay Thompson da 23 sayı ve 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Kings'te yıldız oyuncu DeMar DeRozan 33 sayı ve 7 ribauntla oynamasına karşın mağlubiyete engel olamadı.
Dallas Mavericks, Batı Konferansı play-in ikinci maçında Memphis Grizzlies ile karşılaşacak ve kazanan ekip, play-off turunda Oklahoma City Thunder'ın rakibi olacak.
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