Play-off turu sona erdi: 4 takım daha UEFA Şampiyonlar Ligi'nde!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması tamamlandı. Çarşamba günü oynanan müsabakalar ile 4 takım daha UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda bugün oynanan 4 maçla gruplara yükselen ekipler belli oldu.
Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, sahasında 3-0 mağlup ettiği Azerbaycan ekibi Karabağ'ı deplasmanda da 2-0 yenmeyi başardı.
Fenerbahçe'yi eleyerek play-off turuna yükselen Fransız ekibi Lille, evinde 2-0 mağlup ettiği Çekya temsilcisi Slavia Prag'a deplasmanda 2-1 mağlup olsa da turu geçen taraf oldu.
Norveç takımı Bodo/Glimt'le eşleşen Sırbistan ekibi Kızılyıldız, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında rakibini 2-0 yenerek gruplara kaldı.
Danimarka'da Midtjylland ile 1-1 berabere kalan Slovakya ekibi Slovan Bratislava, sahasında 3-2 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
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