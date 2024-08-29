Play-off turu sona erdi: 4 takım daha UEFA Şampiyonlar Ligi'nde!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması tamamlandı. Çarşamba günü oynanan müsabakalar ile 4 takım daha UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 11:29
Play-off turu sona erdi: 4 takım daha UEFA Şampiyonlar Ligi'nde!
Abone Ol google-news

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş müsabakaları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda bugün oynanan 4 maçla gruplara yükselen ekipler belli oldu.

Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, sahasında 3-0 mağlup ettiği Azerbaycan ekibi Karabağ'ı deplasmanda da 2-0 yenmeyi başardı.

Fenerbahçe'yi eleyerek play-off turuna yükselen Fransız ekibi Lille, evinde 2-0 mağlup ettiği Çekya temsilcisi Slavia Prag'a deplasmanda 2-1 mağlup olsa da turu geçen taraf oldu.

Norveç takımı Bodo/Glimt'le eşleşen Sırbistan ekibi Kızılyıldız, deplasmanda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında rakibini 2-0 yenerek gruplara kaldı.

Danimarka'da Midtjylland ile 1-1 berabere kalan Slovakya ekibi Slovan Bratislava, sahasında 3-2 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.


uefa şampiyonlar ligi haberleri play-off haberleri Dinamo Zagreb haberleri lille haberleri Kızılyıldız haberleri Slovan Bratislava haberleri

İlgili Haberler

Lille, Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle devam dedi!

Lille, Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle devam dedi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı: Eşleşmeler belli oluyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı: Eşleşmeler belli oluyor!
Avrupa'da gündem Galatasaray: 'Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz'

Avrupa'da gündem Galatasaray: 'Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler