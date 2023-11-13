Polisten Elazığspor taraftarına sert müdahale: Baro harekete geçti!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 18:40

Güncelleme: 13.11.2023 - 18:59

TFF 3. Lig’de dün oynanan Kelkit Hürriyetspor-Elazığspor maçına yaşanan olaylar damga vurdu.

Elazığspor taraftarının stadyumdan tahliye edilmesi sırasında polisler taraftarlara sert müdahalede bulundu.

"TARAFTARLARIMIZA ORANTISIZ GÜÇ KULLANILDI"

Elazığspor, tribündeki Elazığspor taraftarının stadyumdan tahliye edilmesi sırasında polisin müdahalesinin orantısız olduğunu ifade etti.

Elazığspor konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Deplasmanda oynadığımız Kelkit Hürriyetspor maçı sonrası emniyet güçleri tarafından taraftarlarımıza orantısız güç uygulanmıştır. Maç sonu tribünlerden çıkmayı bekleyen taraftarlarımıza hiçbir sebep olmadan coplarla saldıran görevli emniyet güçlerinin fiili müdahale görüntülerini gerekli mercilere göndereceğimizi kamuoyuyla paylaşıyor, Kelkit Hürriyetspor yöneticilerinin, taraftarlarının ve emniyet mensuplarının çirkin ve saldırgan tutumlarını kınıyor, yaralanan taraftarlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Elazığspor Onursal Başkanı Hasan Kaymak da polisin Elazığspor taraftarlarına karşı tutumunu sert bir dille kınadı.

Konuya ilişkin olarak yetkilileri görevlerini yapmaya davet eden Kaymak, "Şayet devletimiz, içişleri bakanlığımız gereğini yapmazsa biz hakkımızı arayacağız" dedi.

BARODAN SUÇ DUYURUSU

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver de yaşanan olaylarla ilgili olarak görevini kötüye kullandığı iddiası ile polis memurları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Işıkver konuya ilişkin açıklamasında, "Kelkit Hürriyetspor taraftarları 3GEN Elazığspor taraftarlarına yönelik olarak 'PKK dışarı' şeklinde tahkir ve tahrik edici kabul edilemez beyanlarda bulunmuşlardır. Tarihi boyunca milli ve manevi hasletlere verdiği değerle tanınan Elazığ halkı için kabul edilemez bu durum üzerine tepkisini ortaya koyan Elazığspor taraftarı bu kez de statta görevli polis memurlarının orantısız güç kullanımıyla karşı karşıya kalmış ve bu orantısız güç kullanımı kısa bir süre içerisinde işkence suçunu meydana getirecek şekilde devam ederek artmıştır… Bu menfur olayı sadece kınamakla kalmayıp bugün itibarı ile suç duyurusunda bulunulmuş ve menfur olaya karışanların yargılanması için süreç başlatılmıştır" dedi.

Öte yandan Elazığ Barosu da Elazığspor ile Kelkit Hürriyetspor arasında oynanan futbol müsabakasında yaşanan olayları kınayan bir açıklama yaptı.

Barodan yapılan açıklamada yaşanan olaylar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve olayın takipçisi olacakları belirtildi.