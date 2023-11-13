Arda Güler isyan etti: 'Yıkıldım'

Yayınlanma: 13.11.2023 - 18:09

Güncelleme: 13.11.2023 - 18:14

Real Madrid'e transferi sonrası yaşadığı sakatlıklar sebebiyle henüz resmi karşılaşmada forma giyemeyen Arda Güler, yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalacak.

İspanyol basını Arda Güler’in yaşadığı son sakatlığın ardından gözyaşlarını tutamadığını iddia etti.

NTV Spor'un İspanyol basınından aktardığı habere göre Arda Güler, talihsizliği için; "Yıkıldım! Ne zaman oynayacak olsam aynı şey oluyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’den 20 milyon Euro artı 10 milyon Euro'luk bonus maddesiyle Real Madrid’e transfer olan Arda Güler yaz transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

Üst üste sakatlıklar yaşayan genç yıldız henüz formasına kavuşamadı.

ANCELOTTI SAKATLIĞINI DUYURMUŞTU

Carlo Ancelotti, Valencia maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Arda Güler'in Braga maçı öncesinde sakatlık yaşadığını bu yüzden forma giyemediğini duyurdu.

Arda Güler'in muhteşem bir yeteneğe sahip olduğunu belirten Ancelotti; "Arda Güler geçen sezon bir sakatlık geçirdi ve onu başarıyla atlattı. Ama böyle bir sakatlık geçirdiğinizde, bu küçük sorunları yaşıyorsunuz. Arda Güler hala büyük bir yetenek. Bu yaşadıkları önemsiz. Harika bir geleceği olacak. Maalesef sakatlığı Braga maçından önce oldu. Hala onu rahatsız ediyor ama ciddi bir şey değil" dedi.