Rachid Ghezzal: 'Özür dilemeyeceğim'
Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçında oyuna girdikten hemen sonra sakatlanarak oyundan alınan Ghezzal, sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu.
Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçında 41. dakikada oyuna giren ve sakatlığının nüksetmesiyle birlikte devre arasında oyunan alınan Rachid Ghezzal, sakatlığıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ghezzal yaptığı açıklamada, "Dün maçta oynamam konusunda futbolda her zaman olduğu gibi bir risk olduğunu biliyordum. Oynama kararını ben aldım. Oynama riskini aldığım için de özür dilemeyeceğim" ifadelerini kullandı.
Taraftara destek mesajları için teşekkür eden tecrübeli oyuncu, ''Henüz bitmedi, geri döneceğim'' dedi.
Cezayirli futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 karşılaşmada süre aldı.
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