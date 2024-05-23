Polonya, Kanada karşısında rahat kazandı

Erkekler Milletler Ligi karşılaşmasında Polonya, Kanada'yı 3-1 yendi.

AA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 20:23
Polonya, Kanada karşısında rahat kazandı
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Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Polonya, Kanada'yı 3-1 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabında Kanada ile Polonya karşılaştı.

Polonya, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Ligdeki ilk maçında ABD'yi 3-0 yenen Polonya'da oyuncular, yollarına kayıpsız devam etmenin mutluluğunu yaşadı.

Organizasyondaki ilk maçında Türkiye'yi 3-1 yenen Kanada ise ligdeki ilk yenilgisiyle tanıştı.

Organizasyonda, bugünün son maçında Türkiye ile Hollanda karşılaşacak

Organizasyonun Antalya etabında erkeklerin ilk hafta mücadeleleri, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Salon: Antalya

Hakemler: Erdal Akıncı (Türkiye), Ziling Wang (Çin)

Kanada: Loeppky, Szwarc, Eshenko, McCharty, Maar, Herr (Hoag, Walsh, Wassenear, Barnes)

Polonya: Semeniuk, Butryn, Kochanowski, Poreba, Bednorz, Lomacz (Szymura, Poreba)

Setler: 25-18, 20-25, 23-25, 23-25

Süre: 108 dakika (25,26,29,28)


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