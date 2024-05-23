Polonya, Kanada karşısında rahat kazandı
Erkekler Milletler Ligi karşılaşmasında Polonya, Kanada'yı 3-1 yendi.
Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Polonya, Kanada'yı 3-1 yendi.
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabında Kanada ile Polonya karşılaştı.
Polonya, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Ligdeki ilk maçında ABD'yi 3-0 yenen Polonya'da oyuncular, yollarına kayıpsız devam etmenin mutluluğunu yaşadı.
Organizasyondaki ilk maçında Türkiye'yi 3-1 yenen Kanada ise ligdeki ilk yenilgisiyle tanıştı.
Organizasyonda, bugünün son maçında Türkiye ile Hollanda karşılaşacak
Organizasyonun Antalya etabında erkeklerin ilk hafta mücadeleleri, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.
Salon: Antalya
Hakemler: Erdal Akıncı (Türkiye), Ziling Wang (Çin)
Kanada: Loeppky, Szwarc, Eshenko, McCharty, Maar, Herr (Hoag, Walsh, Wassenear, Barnes)
Polonya: Semeniuk, Butryn, Kochanowski, Poreba, Bednorz, Lomacz (Szymura, Poreba)
Setler: 25-18, 20-25, 23-25, 23-25
Süre: 108 dakika (25,26,29,28)
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