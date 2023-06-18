Portekiz 3 puanı 3 golle aldı!

Yayınlanma: 18.06.2023 - 10:32

Güncelleme: 18.06.2023 - 10:32

EURO 2024 Elemeleri J Grubu 3. hafta maçında Portekiz, evinde Bosna Hersek'i ağırladı. Estadio da Luz'da oynanan maçı Portekiz 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Bernardo Silva ile 77. dakikada ve 90. dakikada Bruno Fernandes attı.

GRUPTA 3'TE 3 YAPTI

Bosna Hersek'te Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic, 72 dakika sahada kaldı. Konyaspor'un kalecisi Ibrahim Sehic ise 90 dakika forma giydi.

Bu sonucun ardından Portekiz, grupta 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. Bosna Hersek ise 3 puanda kaldı.

Portekiz, gruptaki bir sonraki maçında İzlanda deplasmanına gidecek. Bosna Hersek, sahasında Lüksemburg'u ağırlayacak.