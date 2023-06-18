Portekiz 3 puanı 3 golle aldı!
Portekiz, EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda kendi sahasında ağırladığı Bosna Hersek'i 3-0 mağlup etti.
EURO 2024 Elemeleri J Grubu 3. hafta maçında Portekiz, evinde Bosna Hersek'i ağırladı. Estadio da Luz'da oynanan maçı Portekiz 3-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Bernardo Silva ile 77. dakikada ve 90. dakikada Bruno Fernandes attı.
GRUPTA 3'TE 3 YAPTI
Bosna Hersek'te Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic, 72 dakika sahada kaldı. Konyaspor'un kalecisi Ibrahim Sehic ise 90 dakika forma giydi.
Bu sonucun ardından Portekiz, grupta 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. Bosna Hersek ise 3 puanda kaldı.
Portekiz, gruptaki bir sonraki maçında İzlanda deplasmanına gidecek. Bosna Hersek, sahasında Lüksemburg'u ağırlayacak.
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