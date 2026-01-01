İkinci yarı hazırlıkları öncesi... Portekiz'den Rafa Silva iddiası!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.01.2026 23:29:00
Portekiz basını, Rafa Silva'nın Beşiktaş'ın Antalya'daki kampına katılmayacağını iddia etti.

Beşiktaş'ta Kasım 2025'te başlayan Rafa Silva ile ilgili sorun henüz çözüme kavuşmuş değil.

Portekizli futbolcu, yaklaşık bir ay boyunca takım antrenmanlarına katılmamıştı. Siyah-beyazlı kulübün FIFA'ya başvurmasının ardından deneyimli oyuncu yeniden idmanlara çıkmaya başladı. Ancak bu kez Rafa Silva, maç kadrolarında yer almadı.

RAFA SILVA KADROYA ALINMAYACAK İDDİASI

İkinci yarı hazırlıklarına bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan Beşiktaş, çalışmalarının kalan bölümünü Antalya kampında yapacak. Kamp öncesinde Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden Record, Rafa Silva'nın Antalya kampı için oluşturulan kadroya alınmayacağını öne sürdü.

Beşiktaş kafilesi, cuma günü saat 11.00'de yapılacak antrenmanın ardından özel uçakla Antalya'ya hareket edecek. Siyah-beyazlılar, 10 Ocak tarihine kadar hazırlıklarını burada sürdürecek. 

