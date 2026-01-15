Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması: Takımdan ayrılacak mı?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Beşiktaş mücadeleyi 3-0 kazandı.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın değerlendirmesinde, “İkinci yarının ilk maçıydı. İyi bir oyun oynadık. Konsantresi iyiydi çocukların. Kupada devam etmek istiyoruz. Hem skordan hem oyundan memnunuz” dedi.

SERGEN YALÇIN'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın transfer gündemi hakkında ise, “Devre arası transfer çok kolay olmuyor. Şu an 5 tane oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Gelecek planlarımızda olmayan oyuncuları gönderdik. Final aşamasına geldiğimiz 3-4 oyuncu var transferde. Tahmin ediyorum ki 2-3 oyuncu önümüzdeki hafta transferini bitirmiş oluruz. Gelecek sezon da katkıda olacak oyuncular istiyoruz o da çok kolay olmuyor. Önümüzdeki hafta transferi biten isimler olacaktır büyük bir aksilik olmazsa” ifadelerini kullandı.

"RAFA SILVA'NIN DURUMU..."

Sergen Yalçın, Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın takımdaki geleceğine dair, "Aramızdan ayrılacak birkaç oyuncu daha var. Rafa Silva'nın durumu var, o da ayrılabilir. Musaba ile ilgili düşüncemiz yoktu. Necip ve Mert'in kararını ben verdim. Transfer kolay olmuyor. Ben çok duyuyorum, etrafta çok konuşuluyor. O konuya bir açıklık getireyim. Biz almış olmak için oyuncu almak istemiyoruz. Burada süreçler var. Transferi ince eleyip sık dokumak istiyoruz" sözlerini sarf etti.

NECİP UYSAL AÇIKLAMASI

Necip Uysal'ın durumu hakkında konuşan deneyimli teknik direktör, "Necip Uysal da yaş gereği artık, öbür tarafa geçmesi gereken bir oyuncu. Biz de ona öyle bir teklif sunduk. Saha kenarına gelebileceği bir teklif sunduk. Necip'in konuşması beni çok üzdü. Tek taraflı konuşması basına karşı ve kendi camiasına karşı konuşması beni üzdü. Oynamaya devam etmek istediklerini söylediler. Bizde devam etmek istemediğimizi söyledik" dedi.