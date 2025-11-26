Cumhuriyet Gazetesi Logo
Portekiz basınından Rafa Silva iddialarına yalanlama!

26.11.2025 20:24:00
Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta kalmak istediği ve yöneticilerle görüştüğü iddiaları, oyuncuya yakın kaynaklar tarafından yalanlandı.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva için flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basınından O Jogo, Rafa Silva'nın ayrılık kararından vazgeçtiği ve Beşiktaş'ta kalmak istediğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

32 yaşındaki oyuncuya yakın bir kaynak, O Jogo'ya "Rafa Silva, Beşiktaşlı yöneticilerle görüştü ve ayrılmak kararından geri adım atmaya yakın" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Aynı kaynak, Rafa Silva'nın idmanlara katılmadığı yönündeki spekülasyonların da doğru olmadığını söyledi.

Portekizli oyuncunun Beşiktaş'ta çalışmalarını sürdürdüğü ancak fiziksel durumuyla ilgili bireysel bir program uyguladığı, A takım sahasının yanında yer alan alanda aynı saatlerde antrenman yaptığı belirtildi.

Bu sezon siyah beyazlı formayla 16 maça çıkan Rafa, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

