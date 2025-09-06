Portekiz, Cristiano Ronaldo ile farka koştu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.09.2025 21:17:00
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F grubu ilk hafta maçında Portekiz, Ermenistan'ı deplasmanda 5-0 mağlup etti.

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu ilk hafta maçında Portekiz, Ermenistan'a konuk oldu.

Vazgen Sargsyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Portekiz, 5-0 kazanmayı başardı.

Rahat bir galibiyet alan Portekiz'e galibiyeti getiren golleri; 10. ve 61. dakikalarda Joao Felix, 21. ve 46. dakikalarda Cristiano Ronaldo ile 32. dakikada Joao Cancelo kaydetti. 

Portekiz'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, milli takımlar düzeyinde 140. golünü kaydetti.

Ev sahibi Ermenistan grubun ikinci maçında kendi evinde İrlanda'yı ağırlayacak. Portekiz ise Macaristan'a konuk olacak.

