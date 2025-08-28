Portekiz'de Ali Koç'a istifa tezahüratı!

Fenerbahçeli taraftarlar, deplasmandaki Benfica maçında yönetime tepki gösterdi.
Fenerbahçe, Benfica karşısında maçın son bölümlerine 1-0 geride girdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, bu dakikalarda, "Ali Koç istifa." tezahüratı yaptı.
Kitap dünyasına açılan kapınızı aralayın! En sevdiğiniz kitapları indirimli fiyatlarla keşfedin ve hayal gücünüzü genişletin.
Fenerbahçeli taraftarlar, deplasmandaki Benfica maçında yönetime tepki gösterdi.
Fenerbahçe, Benfica karşısında maçın son bölümlerine 1-0 geride girdi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, bu dakikalarda, "Ali Koç istifa." tezahüratı yaptı.