Portekiz'de Ali Koç'a istifa tezahüratı!

28.08.2025 00:08:00
Haber Merkezi
Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica maçında başkan Ali Koç için, "Ali Koç istifa." tezahüratı yaptı.

Fenerbahçeli taraftarlar, deplasmandaki Benfica maçında yönetime tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Benfica karşısında maçın son bölümlerine 1-0 geride girdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, bu dakikalarda, "Ali Koç istifa." tezahüratı yaptı.

