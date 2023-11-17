Portekiz durdurulamıyor... EURO 2024 Elemeleri'nde 9'da 9!
Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Portekiz deplasmanda Lihtenştayn'ı 2-0 yenerek grupta 9'da 9 yaptı.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Roberto Martinez'in ekibi Portekiz Milli Takımı deplasmanda Konrad Fünfstück'ün yönetimindeki Lihtenştayn'a konuk oldu.
Rheinpark'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Portekiz 2-0 kazanırken galibiyet golleri 46. dakikada Cristiano Ronaldo ve 57. dakikada Joao Cancelo'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte grupta 9'da 9 yapan Portekiz 27 puana ulaşırken, Lihtenştayn henüz puanla tanışamadı.
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