Üç gol, üç direk ve kırmızı kart... Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Milli ara dönüşü Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bordo-Mavililer 3-0 kazandı.

Trabzonspor, 27. dakikada Ernest Muçi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 38. dakikasında Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'un 2. golünü kaydetti ve fark 2'ye çıktı.

Bordo-Mavililer, 40. dakikada ise Franculino Dju'nun attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

Öte yandan Trabzonspor, 43. dakikada 10. kişi kaldı. Bordo-mavili ekipte Melih Kabasakal, Elliott Watt'ın sert faulünün ardından rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt olarak kırmızı kart gördü. Pozisyonun ardından Samsunspor'un İngiliz orta saha oyuncusu sarı kart gördü.

SAMSUNSPOR DİREKLERE TAKILDI

Samsunspor'un ikinci yarıda üç şutu direkten döndü. Ev sahibi ekip karşılaşmanın 51. dakikasında Coulibaly ile direğe takıldı. 66. dakikada ise hem Coulibaly hem de Fatih Kaya'nın peş peşe şutları direkten geri geldi.

Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray'oı 4-0 yenen ve bu sonuçla birlikte Thomas Reis yönetiminde üst üste 2. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 13'e yükseltti.

Trabzonsor Teknik Direktörü Thomas Reis'in eski takımı olan ve Thorsten Fink yönetimindeki Samsunspor ise ligde üst üste 5. mağlubiyetini aldı ve 4 puanda kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Samsunspor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmadan Dakikalar | Samsunspor 0-3 Trabzonspor

59' Samsunspor ayağa paslarla etkili geldi. Sol kanattan Tomasson'un pasıyla son çizgiye hareketlenen Emre Kılınç'ın dar açıdan yakın köşeye sert vuruşunda kaleci Onana ayağıyla topu kurtardı.

43' KIRMIZI KART! Trabzonspor 10 kişi kaldı. İki takımın futbolcuları arasında yaşanan gerilimde Trabzonspor'da Melih Kabasakal, Elliot Watt'a yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü.

40' GOOOLLL!!! Trabzonspor, Franculino Dju ile farkı 3'e çıkarıyor! Maçta üçüncü gol geldi. Trabzonspor'da Mohamed Salah, kazanılan topu savunma arkasına gönderdi. Bordo-mavili takımda Dju, topu ağlara gönderdi.

38' GOOOLLL!!! Trabzonspor, Nwaiwu ile derbide skoru 2-0'a getiriyor! Bordo-mavili takımda Muçi'nin şutunda Okan gole izin vermezken dönen topu Nwaiwu tamamladı.

28' GOOOLLL!!! Trabzonspor, Ernest Muçi ile derbide 1-0 öne geçiyor! Sol kanatta Aral Şimşir ile duvar pası yapıp çaprazdan ceza alanına doğru hareketlenen Mustafa, içeri girerken derinlemesine pasını bıraktı. Savunma arkasında topa hareketlenen Muçi, kale alanı önünde bekletmeden sağ ayağının dışıyla yerden dokunuşunu yaptı ve kaleci Okan'ın solundan topu ağlara yolladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.