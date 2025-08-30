Portekiz'i 41 sayı farkla devirdik... 12 Dev Adam, Eurobasket 2025'te son 16 turunu garantiledi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.08.2025 23:00:00
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu üçüncü maçında Portekiz'i 95-54 mağlup ederek 3'te 3 yapan Türkiye, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

A Milli Basketbol Takımı, Alperen Şengün'ün 14 sayı kaydederek skorer bir oyun ortaya koyduğu ilk periyodu 22-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte oyuna kenardan dahil olan oyuncuların kazandırdığı sayılarla farkı açan Türkiye, soyunma odasına 51-27 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan milli takım, oyun disiplininden kopan Portekiz karşısında Ömer Faruk Yurtseven ile pota altından skor üretmeyi sürdürdü. Son bölümde dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle farkı 36'ya kadar çıkaran Türkiye, son periyoda 73-37 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte hiçbir varlık gösteremeyen Portekiz karşısında üstünlüğünü sürdüren A Milli Takım, karşılaşmadan 95-54 galip ayrıldı.

Portekiz'in başantrenörü Mario Gomes, bitime 4 dakika kala üst üste iki teknik faul nedeniyle diskalifiye edildi.

Türkiye, A Grubu'ndaki 4. maçında 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.45'te Estonya ile karşılaşacak.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Marius Ciulin (Romanya), Dariusz Zapolski (Polonya)

Türkiye: Larkin 4, Kenan Sipahi, Cedi Osman 9, Ercan Osmani 5, Alperen Şengün 20, Ömer Faruk Yurtseven 14, Şehmus Hazer 4, Furkan Korkmaz 14, Onuralp Bitim 13, Adem Bona 5, Sertaç Şanlı 5, Erkan Yılmaz 2

Portekiz: Ventura 2, Brito, Williams 14, Queiroz 6, Queta 15, Voytso 5, Amarante 5, Relvao 2, Nuno Sa, Lisboa 5, Candido Sa, Gameiro

1. Periyot: 22-13

Devre: 51-27

3. Periyot: 73-37

Beş faulle çıkan: 36.50 Gameiro (Portekiz)

İlgili Konular: #Portekiz #12 dev adam #EuroBasket 2025

12 Dev Adam'ın sıradaki rakibi Çekya!
12 Dev Adam'ın sıradaki rakibi Çekya! A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek.
Alperen Şengün yıldızlaştı... 12 Dev Adam, Çekya'yı devirip 2'de 2 yaptı!
Alperen Şengün yıldızlaştı... 12 Dev Adam, Çekya'yı devirip 2'de 2 yaptı! 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, Çekya'yı 92-78 mağlup ederek gruptaki ikinci galibiyetini aldı.
Shane Larkin 12 Dev Adam'ın hedefini açıkladı: 'Herkesin motivasyonu madalya'
Shane Larkin 12 Dev Adam'ın hedefini açıkladı: 'Herkesin motivasyonu madalya' Milli basketbolcu Shane Larkin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Larkin, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) iyi mücadele etmeleri halinde madalya kazanma şanslarının çok yüksek olduğunu belirtti.